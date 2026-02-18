Un bebé de 2 meses fue hospitalizado tras permanecer detenido con su madre en Texas, generando críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El congresista demócrata Joaquín Castro informó que el menor, identificado como Juan Nicolás, fue diagnosticado con bronquitis luego de ser trasladado de urgencia a un hospital local.

Condiciones en centro de detención de Dilley bajo escrutinio

La familia permanece detenida desde hace más de 3 semanas en el centro de Dilley, ubicado cerca de San Antonio, el único que actualmente retiene familias migrantes.

Según Joaquín Castro, el menor ha estado constantemente enfermo desde su llegada, presentando vómitos y problemas respiratorios, situación que derivó en su traslado hospitalario el lunes.

Agentes de ICE (Especial)

Tras recibir atención médica, Juan Nicolás y su madre regresaron al centro de ICE. En X, Joaquín Castro señaló que el bebé estuvo inconsciente durante varias horas.

La oficina del sheriff del Condado de Frio confirmó que la policía de Dilley acudió al centro el lunes por la noche.

Un juez de migración notificó a la madre que ambos serían deportados , sin precisar destino ni fecha, de acuerdo con el legislador.

Joaquín Castro calificó la situación como cruel y advirtió que la vida del menor está en riesgo por las condiciones de detención.

Más de mil 400 personas permanecen retenidas por ICE en Dilley, incluidos unos 400 menores, en medio de denuncias por falta de atención médica, alimentos y agua adecuados.