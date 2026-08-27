Ronald Johnson celebró el trabajo conjunto que han tenido Roberto Velasco y Marco Rubio contra el narcotráfico.
“Nuestros países están convirtiendo prioridades compartidas en acción. La reunión de @SecRubio con la secretaria @r_velascoa refleja nuestro compromiso de trabajar juntos ”Ronald Johnson
De acuerdo con el embajador, México y Estados Unidos están “convirtiendo prioridades compartidas en acción” y aseguró que se refleja el compromiso bilateral con la reunión:
Johnson resalta trabajo de Velasco y Rubio en el combate al narcotráfico y migración
Ronald Johnson destacó el trabajo entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump para resolver las “prioridades compartidas” y convertirlas en acción.
Asimismo, resaltó que la reciente reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco muestra el compromiso de “trabajar juntos” para detener:
- migración ilegal
- tráfico de fentanilo
- combate al narcotráfico
Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.
De acuerdo con Ronald Johnson, México y Estados Unidos trabajan en conjunto también para “reducir los cárteles y organizaciones narco-terroristas”.
Además, resaltó que “a través de una estrecha coordinación y acción decisiva” se seguirán entregando resultados que beneficien a ambos países.
Asimismo, resaltó que con la atención a los temas prioritarios binacionales, ambas naciones serán “más seguras y prósperas”.
Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.