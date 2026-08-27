Ronald Johnson celebró el trabajo conjunto que han tenido Roberto Velasco y Marco Rubio contra el narcotráfico.

“Nuestros países están convirtiendo prioridades compartidas en acción. La reunión de @SecRubio con la secretaria @r_velascoa refleja nuestro compromiso de trabajar juntos ” Ronald Johnson

De acuerdo con el embajador, México y Estados Unidos están “convirtiendo prioridades compartidas en acción” y aseguró que se refleja el compromiso bilateral con la reunión:

Johnson resalta trabajo de Velasco y Rubio en el combate al narcotráfico y migración

Ronald Johnson destacó el trabajo entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump para resolver las “prioridades compartidas” y convertirlas en acción.

Asimismo, resaltó que la reciente reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco muestra el compromiso de “trabajar juntos” para detener:

migración ilegal

tráfico de fentanilo

combate al narcotráfico

Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.

De acuerdo con Ronald Johnson, México y Estados Unidos trabajan en conjunto también para “reducir los cárteles y organizaciones narco-terroristas”.

Además, resaltó que “a través de una estrecha coordinación y acción decisiva” se seguirán entregando resultados que beneficien a ambos países.

Ronald Johnson (Ronald Johnson/X)

Asimismo, resaltó que con la atención a los temas prioritarios binacionales, ambas naciones serán “más seguras y prósperas”.

Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.