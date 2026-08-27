Ronald Johnson celebró el trabajo conjunto que han tenido Roberto Velasco y Marco Rubio contra el narcotráfico.

“Nuestros países están convirtiendo prioridades compartidas en acción. La reunión de @SecRubio con la secretaria @r_velascoa refleja nuestro compromiso de trabajar juntos ”

Ronald Johnson

De acuerdo con el embajador, México y Estados Unidos están “convirtiendo prioridades compartidas en acción” y aseguró que se refleja el compromiso bilateral con la reunión:

Johnson resalta trabajo de Velasco y Rubio en el combate al narcotráfico y migración

Ronald Johnson destacó el trabajo entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump para resolver las “prioridades compartidas” y convertirlas en acción.

Asimismo, resaltó que la reciente reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco muestra el compromiso de “trabajar juntos” para detener:

  • migración ilegal
  • tráfico de fentanilo
  • combate al narcotráfico

Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.

De acuerdo con Ronald Johnson, México y Estados Unidos trabajan en conjunto también para “reducir los cárteles y organizaciones narco-terroristas”.

Además, resaltó que “a través de una estrecha coordinación y acción decisiva” se seguirán entregando resultados que beneficien a ambos países.

Ronald Johnson
Ronald Johnson (Ronald Johnson/X)

Asimismo, resaltó que con la atención a los temas prioritarios binacionales, ambas naciones serán “más seguras y prósperas”.

Cabe destacar que Mario Rubio compartió que su reunión con Roberto Velasco se enfocó en el desmantelamiento de las Organizaciones Terroristas Extranjeras”, migración y tráfico de fentanilo.