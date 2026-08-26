El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, compartió estar reunido con Marco Rubio en Washington D.C. en Estados Unidos, para hablar sobre la “agenda bilateral” de ambos países.

Roberto Velasco compartió desde ayer 25 de agosto de 2026 que hoy se reuniría con su homólogo Marco Rubio tras estar varios días en Seúl de la República de Corea.

Roberto Velasco llega a Washington para reunirse con Marco Rubio

Como representante de México, Roberto Velasco compartió que hoy llegaría a Washington para reunirse con el secretario Marco Rubio y abordar “temas prioritarios” de la agenda bilateral de México y Estados Unidos.

Roberto Velasco comparte que se reunirá con Marco Rubio. (@ r_velascoa)

Ante esto, reporteros en el país Norteamericano confirmaron la llegada de Roberto Velasco a Washington, con una breve presentación a prensa donde se da un saludo fraternal con Rubio.

Esta es la primera reunión presencial que Velasco tiene en Estados Unidos como representante de México desde su nuevo cargo en la SRE en abril 2026 con Rubio.

Roberto Velasco y Marco Rubio se reúnen en Washington. (Manuel Balce Ceneta/AP / AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

La reunión de los secretarios ha llamado la atención pese a que Roberto Velasco no ahondó sobre los temas a abordar, pero sí considerando el contexto político que actualmente tiene México con Estados Unidos.

Entre temas migratorios por redadas del ICE, amenazas de Donald Trump con romper la soberanía nacional de México, acusaciones contra políticos mexicanos, aranceles, entre otros, es que se da la reunión de Roberto Velasco con Marco Rubio.