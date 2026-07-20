Tras la detención de Janero Van “N”, vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Ronald Johnson celebró que la cooperación entre los países gobernados por Donald Trump y Claudia Sheinbaum siga dando resultados.

“Es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, citó el embajador de Estados Unidos en México, en su mensaje publicado en X.

Señalando que la detención, que tuvo lugar en Mazatlán, forma parte del trabajo que se está llevando a cabo para la desmantelación de cárteles, reconoció que este resultado se basa en la colaboración e intercambio de información entre ambos países.

“Gracias a la cooperación y al intercambio de información impulsados por @POTUS, @realDonaldTrump y la Presidenta @ClaudiaShein estamos desmantelando los cárteles y asegurando que los criminales no tengan dónde esconderse” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México

Finalmente, Johnson -de 71 años- reiteró que “la justicia prevalecerá”.

Ronald Johnson celebra cooperación entre México y Estados Unidos para la desmantelación de cárteles (@USAmbMex / X)

Detienen a integrante de Los Chapitos

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Janero Van “N”, identificado como miembro de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La detención del hombre de ciudadanía estadounidense tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa, durante recorridos de vigilancia y de seguridad en la colonia Telleria.

Janero Van “N” está acusado de tráfico de estupefacientes en Michigan, Estados Unidos, donde era uno de 10 objetivos prioritarios.

El hombre, de edad desconocida, fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) donde continuarásu proceso de deportación a Estados Unidos.

Mediante su cuenta de X, Harfuch -de 44 años- indicó que la detención “fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información con la DEA.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).