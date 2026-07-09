Al confirmar el abatimiento de “El Texas”, jefe de plaza de la facción de Los Chapitos, autoridades de Sinaloa confiaron en que la acción reducirá los delitos de alto impacto en Culiacán.

Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, quien resaltó que el sujeto era identificado por ser un importante generador de violencia.

“Esperemos que con esta acción bajen los homicidios dolosos” Sinuhé Téllez López. Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

De la misma forma, el funcionario estatal refirió que otras acciones como las recientes detenciones de “El Güero Pin” y “El Gabito”, también ayudar a la baja de la incidencia delictiva.

Confían en reducción de violencia en Culiacán por abatimiento de “El Texas”

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron un operativo el martes 7 de julio, que derivó en el abatimiento de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas”.

En torno a lo ocurrido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, refirió que el sujeto era un importante operador de la facción criminal de Los Chapitos.

Ante ello, Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, confió en que el abatimiento permitirá reducir los delitos de alto impacto en la ciudad de Culiacán.

“Tenemos información de que él era un generador de violencia que afectaba mucho el incremento de los homicidios dolosos aquí en la capital de Sinaloa. Esperemos que con esta acción bajen los homicidios dolosos” Sinuhé Téllez López. Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Abordado por medios de comunicación, el funcionario estatal resaltó que “El Texas” era ubicado como uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense.

Incluso, indicó que se presume que el jefe de plaza de Los Chapitos era uno de los principales responsables del incremento de los homicidios dolosos que se ha registrado en la ciudad.

Abaten en Sinaloa a “El Texas”, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos (Michelle Rojas)

Autoridades destacan detenciones de operadores de Los Chapitos

Tras señalar que el abatimiento de “El Texas” permitirá reducir la incidencia delictiva en Culiacán, Sinuhé Téllez López también destacó capturas recientes vinculadas a Los Chapitos.

El funcionario recordó la detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito, en el municipio de El Rosario, considerado operador cercano a Iván Archivaldo Guzmán.

También mencionó la captura de Jesús Guerrero Pérez, alias El Güero Pink en Escuinapa, señalado como responsable de secuestros y homicidios en la zona sur del estado.

Sobre las capturas, resaltó que ambos eran objetivos prioritarios por ser generadores de violencia y que junto al abatimiento de “El Texas”, representan golpes consecutivos contra la estructura criminal.