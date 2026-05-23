La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, en Mazatlán.

Esto tras un operativo realizado por la Semar cerca de la autopista Tepic-Mazatlán, después de repeler una agresión de pobladores en una comunidad del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

13 presuntos integrantes de Los Chapitos son detenidos en Mazatlán por la Semar

Elementos de la Semar han detenido a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario, Sinaloa.

Durante este operativo la Semar tuvo el apoyo de elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la detención de los 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, la Semar decomisaron armamento y equipo táctico, entre ellos, 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

Presuntos integrantes de Los Chapitos quedaron a disposición de autoridades

Tras la detención de los 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, la Semar informó que los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Además de que el armamento y equipo táctico fue integrado a las carpetas de investigación correspondientes sobre la detención de 13 presuntos integrantes de Los Chapito con el objetivo de dar seguimiento a las indagatorias y determinar la situación legal de los implicados.