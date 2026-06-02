Óscar Gabriel Larios, alias ‘Gabito 80’, identificado como presunto operador de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, fue detenido por fuerzas estatales el pasado 1 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa.

La captura ocurrió alrededor de las 20:15 horas en la zona sur del estado, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND) y fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Actualmente, el presunto integrante de Los Chapitos y también señalado de ser jefe regional de la facción de “Los Menores” permanece bajo resguardo y vigilancia de las autoridades.

Óscar Gabriel Larios, ‘Gabito 80’, permanece en traslado tras su detención en Sinaloa

Según el Registro Nacional de Detenciones, durante la madrugada de este martes 2 de junio de 2026, Óscar Gabriel Larios, alias ‘Gabito 80’, aparecía en estatus de traslado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el destino al que sería llevado el presunto operador de Los Chapitos; sin embargo, su ubicación quedó registrada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El reporte oficial señala que la detención ocurrió en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico, en Mazatlán, Sinaloa.

Las autoridades describieron a ‘Gabito 80’ como un hombre de complexión robusta, tez clara, con barba y bigote escaso. Al momento de su captura vestía camisa color café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

De acuerdo con reportes oficiales, a ‘Gabito 80’ se le relaciona como uno de los operadores de Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líderes de la facción conocida como Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

De estos delitos acusan a ‘Gabito 80′, presunto operador de Los Chapitos

De acuerdo con las autoridades ‘Gabito 80′ es investigado por su participación en delitos como:

Secuestro

Extorsión

Homicidio

Delitos contra la salud

Asimismo, se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año.

Durante la operación se aseguraron armas, municiones, droga, numerario y un vehículo, detalló Harfuch en un breve mensaje sobre la captura.

Continúan operativos en Sinaloa tras captura de ‘Gabito 80’

El Gabinete de Seguridad de México informó que continúan los operativos en distintos municipios de Sinaloa tras la detención de ‘Gabito 80’.

En Culiacán, específicamente en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, elementos de la Guardia Nacional realizaron recorridos de seguridad donde aseguraron:

Tres armas largas

32 cargadores

2 mil 108 cartuchos

Asimismo, en los poblados de Canámaca, Los Mayos, Rancho San Juan y Arroyo de la Higuera, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso.

Durante estas acciones también fueron asegurados mil 397 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, además de dos condensadores.

Las autoridades estimaron que la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 26 millones de pesos.

Estos operativos ocurrieron el mismo día de la detención de Óscar Gabriel Larios, alias ‘Gabito 80’, realizada el pasado 1 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa.