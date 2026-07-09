En Culiacán, Sinaloa, fue abatido durante un operativo “El Texas”, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos y uno de los principales generadores de violencia en la zona.

Los reportes oficiales indican que Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, era jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, además de estar vinculado a delitos como:

Homicidios

Secuestros

Extorsiones

Robo de vehículos

Abaten a El Texas (Captura de pantalla )

Autoridades repelieron ataque en Sinaloa y abatieron a El Texas

Según informó el titular de la SSCP, Omar García Harfuch, el operativo fue desplegado por elementos de la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la SSP de Sinaloa.

El operativo estuvo dirigido a desarticular una célula delictiva que operaba al servicio de Los Chapitos, identificada como generadora de violencia en diferentes entidades de Sinaloa.

Durante la operación, el personal militar fue atacado por presuntos criminales y, al repeler la agresión, se informó sobre el abatimiento de Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”.

Cuatro personas fueron detenidas tras operativo en Sinaloa

Además del abatimiento de El Texas, fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les aseguraron:

Armas largas

Granadas

Cartuchos

Droga

Equipo táctico

Equipo de radiocomunicación

Vehículos

“Este resultado se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico, realizadas por Defensa, GN, Semar, SSPC, autoridades de Sinaloa y FGR”, resaltó el funcionario en redes sociales.