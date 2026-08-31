El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos anunció la cancelación del homenaje al diseñador de moda británico, John Galliano para la Met Gala 2027, por lo que ya no se llevará a cabo la exposición y temática del evento.

Dicha cancelación del homenaje a John Galliano en la Met Gala 2027 procede tras las críticas al diseñador por una serie de declaraciones antisemitas y racistas realizadas entre 2010 y 2011.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”. John Galliano y Museo Metropolitano de Arte

Por su parte, el director del museo, Max Hollein, confirmó que la decisión de la cancelación del homenaje a John Galliano en la Met Gala 2027 fue tomada conjuntamente después de las conversaciones mantenidas sobre la exposición.

La polémica de John Galliano se remonta a los incidentes de 2010 y 2011, que provocaron su salida de la casa de moda Christian Dior y una condena en Francia por sus expresiones antisemitas.

Met Gala 2027 cambia de rumbo: cancelan homenaje a John Galliano ( John Galliano)

¿Qué pasará con Met Gala 2027 tras cancelarse homenaje a John Galliano?

Tras cancelar el homenaje a John Galliano, la Met Gala 2027 cambiará su rumbo totalmente; sin embargo, por ahora se desconoce qué exposición la engalanara, así como la temática de la alfombra en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte.

Por lo que el museo indicó que más adelante se anunciarán los cambios de una nueva exposición que impulsará la edición de la Met Gala 2027.