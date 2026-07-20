Joseph Nocella Jr, fiscal del Distrito Este de Nueva York, señaló a Joaquín Guzmán López de haber organizado el secuestro y entrega de El Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos.

“Joaquin Guzman Lopez, hijo de El Chapo, al declararse culpable, alegó y afirmó haber orquestado el secuestro de El Mayo” Joseph Nocella Jr. Fiscal del Distrito Este de Nueva York

Así lo dijo una vez que terminó la audiencia en la que se le dictó sentencia de cadena perpetua al Mayo Zambada.

De esa manera, se reforzó la idea de que agentes de Estados Unidos no intervinieron en México el 25 de julio de 2024 y la actuación en suelo y aire mexicanos fue solo de el hijo de El Chapo.

Fiscal de Nueva York niega que Joaquin Guzmán López obtenga beneficios por secuestro de El Mayo

El mismo fiscal Joseph Nocella negó que por todas las acciones realizadas por parte de Joaquín Guzman López, este vaya a obtener beneficios de la justicia estadounidense como premio.

Dijo que el hijo de El Chapo sí esperaba beneficios por la captura de El Mayo pero que “Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibirá ningún reconocimiento por acciones de esa índole”.

Fiscal de Nueva York asegura que El Mayo Zambada merece morir en la cárcel y van por su fortuna

El fiscal Joseph Nocella aseguró que El Mayo Zambada morirá en prisión por toda la sangre que empapan sus manos.

Además, dio a conocer que hay una solicitud para confiscar la fortuna de El Mayo Zambada, valuada en alrededor de 15 mil millones de dólares.