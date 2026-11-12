Tan Yong Pong es un empresario que adquirió notoriedad internacional por su relación con Megaspeed International, compañía vinculada con Nvidia.

Su trayectoria empresarial incluye actividades relacionadas con los videojuegos en línea, las loterías, las telecomunicaciones, la educación y la publicidad.

También ha mantenido vínculos comerciales con empresas de Singapur, Malasia, China y Taiwán.

¿Quién es James Tan?

James Tan, cuyo nombre completo es Tan Yong Pong, es un empresario de nacionalidad singapurense.

Asumió la dirección de Megaspeed International en noviembre de 2023 y actualmente figura como presidente y director ejecutivo (CEO).

En noviembre de 2026, Megaspeed anunció que contrató a un despacho jurídico estadounidense para revisar sus prácticas de cumplimiento de las normas de exportación.

El comunicado fue firmado por Tan, quien aseguró que la empresa colaboraría con las autoridades.

Megaspeed International (The Korean Times)

¿Cuántos años tiene James Tan?

Tan Yong Pong tenía 54 años en octubre de 2025, según información publicada por el periódico singapurense The Straits Times.

¿Quién es la esposa de James Tan?

Se desconoce el estado civil de James Tan. Tampoco hay información sobre la identidad de una posible esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es James Tan?

No se conoce públicamente la fecha exacta de nacimiento de James Tan, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de James Tan?

No se ha difundido información sobre si James Tan tiene hijos o sobre la identidad de posibles familiares.

¿Qué estudió James Tan?

De acuerdo con información de su perfil profesional en LinkedIn, James Tan cuenta con estudios universitarios en Diseño Gráfico.

¿En qué ha trabajado James Tan?

James Tan comenzó a desarrollar negocios en 1996, cuando estableció sus primeras compañías en Singapur.

Su actividad empresarial también se extendió a China, donde comenzó a tener presencia comercial alrededor de 2005.

En 2020 fundó Moss Pond Holdings, una compañía registrada en Hong Kong cuyo giro comercial no está claramente documentado.

Durante 2023 se incorporó a Swiftdata, empresa que adquirió la propiedad de Megaspeed International.

Megaspeed, constituida originalmente como 7Road International en 2015, cambió de nombre en marzo de 2023.

La compañía se dedica a ofrecer servicios de infraestructura y capacidad de procesamiento para empresas que utilizan tecnología de inteligencia artificial. También figura como socio de servicios en la nube de Nvidia.