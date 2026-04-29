James Comey acudió el miércoles 29 de abril ante las autoridades para comparecer por amenazas contra Donald Trump y no se declaró culpable.

El exdirector del FBI sosteniendo su inocencia tras ser señalado de amenazar al presidente de Estados Unidos con una publicación en Instagram.

El caso fue presentado por el Distrito Este de Carolina del Norte y James Comey podría pasar hasta 20 años en prisión si es declarado culpable.

James Comey niega que haya amenazado a Donald Trump

La audiencia de James Comey duró 10 minutos y se realizó en el juzgado de Alexandria, Virginia con la presencia del juez William E. Fitzpatrick.

No fue necesario que James Comey se declarara inocente o culpable, pero sigue negando los cargos en su consta por supuestas amenazas contra Donald Trump.

Los abogados de James Comey buscarán presentar mociones contra el Departamento de Justicia por supuestamente procesarlo por venganza.

James Comey se entregaría tras ser acusado de amenazas contra Trump (Charles Krupa / AP)

Las acusaciones contra James Comey iniciaron por una publicación en Instagram, en la que aparecía “86 47” formados con cochas marinas.

Esta imagen fue interpretada como una amenaza, ya que “86” significaría “matar” y “47” como “presidente numero 47”.

Supuestamente, el mensaje de James Comey era “deshacerse de Donald Trump”, quien es el presidente número 47 de Estados Unidos.

James Comey ha negado que su publicación sea un acto de intimidación, pero la fiscalía insiste en que el mensaje es una “deliberada amenaza de muerte” al presidente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Andrew Harnik/AFP / Getty Images via AFP)

James Comey podría pasar hasta 20 años en prisión

La fiscalía acusa a James Comey de emitir amenazas de muerte y amenaza interestatal, lo cual podría llevar una sentencia de 10 años por cargo.

Es decir, su James Comey es declarado culpable podría pasar hasta 20 años en prisión.

James Comey insiste en que la publicación la realizó durante un paseo y no pensó que fuera interpretada como una amenaza a Donald Trump.

El exdirector del FBI ya había pasado por procesos judiciales, pues en septiembre de 2025 fue acusado de mentir en el Congreso, pero el caso fue desestimado.