James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, podría entregarse este mismo día 29 de abril a las autoridades, aseguró ABC News con información de fuentes familiarizadas con el caso de supuestas amenazas a Donald Trump.

La información circuló luego de la acusación de un gran jurado federal en Carolina del Norte que lo señaló el martes 28 de abril de una amenaza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado.

Las supuestas amenazas se refieren a la fotografía que colgó en Instagram el año anterior en las que dibujó en la arena de la playa los números “86” y “47”.

La interpretación que algunos le dieron fue la de “eliminar al presidente número 47” , en referencia a Donald Trump. El número 86 tendría el significado coloquial de “eliminar” “deshacerse” de algo y el 47 haría referencia al actual presidente.

James Comey asegura que cree en el independencia del Poder Judicial ante persecución de Trump

La entrega voluntaria se haría en el Distrito Este de Virginia, luego de una acusación de tres paginas en la que se señalan amenazas contra Donald Trump y sus sucesores.

No obstante, James Comey ha señalado que detrás de este y otros señalamientos contra él hay persecución poir motivaciones políticas de Trump.

En el pasado ha dicho que es inocente y que no tiene miedo ya que cree en la independencia del Poder Judicial.

Así lo dijo luego de que el año pasado los jueces desestimaran cargos por supuestamente mentir al Congreso y haya incurrido en obstrucción de la justicia en 2020.

Acusación contra James Comey surge con tres intentos de atentado contra Trump

La acusación contra James Comey surge en un momento en el que el presidente Donald Trump acumula tres intentos de homicidio.

El más reciente el sábado 25 de abril cuando en la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca Cole Thomas Allen intentó entrar a la sala de baile del Hotel Hilton en Washington D.C. con armas.