James Comey, exdirector del FBI, ha sido acusado de amenazar a Donald Trump, tras haber publicado el número “86 47″ en redes sociales.

Aunque parece algo sin sentido, el número “86 47″ está relacionado a un contexto de violencia, de ahí que se haya acusado a James Comey de amenazar a Donald Trump.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP)

¿Qué significa “86 47”?

Si bien parece un número cualquiera, en el contexto estadounidense, “86 47″ significa que alguien se quiere deshacer de Donald Trump.

Esto debido a la combinación de las cifras; por un lado los diccionarios Merriam-Webster y Casell, el número “86″ hace referencia a “sacar” o “eliminar” a alguien.

Se utiliza principalmente como código en restaurantes, ya sea para señalar que un producto ya no está disponible, o para pedir que se saque a un cliente problemático.

No obstante, también es usado en entornos judiciales, para señalar una muerte o asesinato de una persona de cualquier perfil, no solo a altos funcionarios.

Por su parte el “47″ está empatado a lo que es la figura de Donald Trump, pues se trata del 47o presidente de Estados Unidos.

Así, poner junto el código “86 47″, sería una referencia a matar o eliminar de alguna manera, a Donald Trump.

James Comey publica mensaje en IG (Especial)

James Comey habría amenazado a Donald Trump con el código “86 47″

La acusación a James Comey, exdirector del FBI, se debe a que subió una publicación a Instagram con el número “86 47″ escrito con conchas de mar en la playa.

Si bien luce como algo inocente, autoridades de Estados Unidos lo interpretaron como una amenaza de James Comey a Donald Trump.

De ahí que se le haya acusado formalmente de amenazar a Donald Trump, esto a pesar de que el exdirector del FBI señaló que no tenía idea de ese contexto.

A pesar de que posteriormente borró la publicación, el presidente de Estados Unidos no aceptó la explicación, señalando que como exagente, debería de conocer todos esos códigos.

Hay que señalar que James Comey y Donald Trump no tienen buena relación, pues el primero se encargó de investigar la campaña del segundo y su relación con Rusia en 2016.

Sin olvidar que en una cena privada, se negó a darle su lealtad a Donald Trump, lo que fue interpretado como una afrenta personal.