Te contamos quién es James Comey, exdirector del FBI de Estados Unidos.

James Comey encabezó la dirección del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el gobierno de Barack Obama.

¿Quién es James Comey?

James Brien “Jim” Comey Jr. es un abogado, escritor y exfuncionario estadounidense.

La carrera de James Comey es recordada especialmente por ser director del FBI.

James Comey, exdirector del FBI (@comey / Instagram)

¿Cuántos años tiene James Comey?

En la actualidad, James Comey tiene 65 años de edad. Nació el 14 de diciembre de 1965 en la ciudad de Yonkers, Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de James Comey?

James Comey está casado con Patrice Failor. La pareja contrajo matrimonio en 1987.

James Comey, exdirector del FBI (@comey / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es James Comey?

Por su fecha de nacimiento, James Comey pertenece al singo zodiacal Sagitario.

James Comey, exdirector del FBI (@comey / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene James Comey?

Se sabe que James Comey tiene seis hijos:

Abby

Claire

Brien

Kate

Maurene

Collin (muerto en 1995)

¿Qué estudió James Comey?

James Comey se graduó del College of William & Mary y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

James Comey, exdirector del FBI (@comey / Instagram)

¿En qué ha trabajado James Comey?

La carrera de profesional de James Comey comenzó después de terminar sus estudios en derecho.

Comey trabajó como fiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York y el Distrito de Virginia.

Para 20023, James Comey se convirtió en subprocurador general del Departamento de Justicia (DOJ).

Hacia 2005 dejaría el DOJ para desempeñarse como asesor jurídico general y vicepresidente sénior de la empresa contratista de defensa Lockheed Martin.

En 2010, se unió en calidad de asesor jurídico general a Bridgewater Associates.

Más tarde, en 2013, James Comey entraría como estudiante de Investigación Senior y un socio de Hertog en Ley de Seguridad Nacional en la Escuela de leyes de Columbia.

Además, se desempeñó en el consejo de administración de HSBC Holdings.

Barack Obama nombró en 2013 a James Comey como director del FBI, dicho cargo lo tendría hasta 2017, cuando fue despedido por Donald Trump.

Como autor, James Comey ha escrito sus memorias políticas y novelas de ficción.

A higher loyalty (memorias)

Saving justice (memorias)

Central Park West

Westport

FDR Drive

Red Verdict