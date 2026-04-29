Luego de darse a conocer la acusación en contra de James Comey por amenazar a Donald Trump, el exdirector del FBI publicó un mensaje en redes sociales.

En este, James Comey señaló que no tiene miedo, pues se sabe inocente; aunque lamento el estado actual del Departamento de Justicia en la administración de Donald Trump.

James Comey dice que no tiene miedo tras ser acusado de amenazar a Donald Trump

En su mensaje de apenas 30 segundos, James Comey mencionó que no tiene miedo de las acusaciones por supuestamente amenazar a Donald Trump.

“Bueno, están de vuelta. Esta vez sobre una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte hace un año, y esto no será el final. Pero nada ha cambiado conmigo. Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente, así que vamos. Pero es realmente importante que todos recordemos que esto no es lo que somos como país. Esto no es como se supone que debe ser el Departamento de Justicia. Y la buena noticia es que nos acercamos cada día más a restaurar esos valores. Mantengan la fe.” James Comey, exdirector del FBI

BREAKING: Former FBI Director James Comey has released a video message:



"Well, they're back. This time about a picture of seashells on a North Carolina beach a year ago, and this won't be the end of it. But nothing has changed with me. I'm still innocent, I'm still not afraid,… pic.twitter.com/Z8WGFnnGD2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 28, 2026

James Comey afirmó que nada ha cambiado tras la primera acusación que se dio en su contra en septiembre de 2025, pues sigue siendo inocente.

Además, dio a entender que es ridículo que lo acusen por tomarle foto a una conchas de mar en 2025 y señalar que es una amenaza en contra de Donald Trump.

Esto a pesar de que en su momento fue cuestionado por el Servicio Secreto, que declaró que no sabía que eso se podía tomar como amenaza y que borró su publicación.

Sabe que esto no es el final, pero está dispuesto a enfrentar lo que venga, pues sigue confiando en el poder judicial federal independiente.

James Comey señala a Estados Unidos tras ser acusado de amenazar a Donald Trump

James Comey pide que la gente recuerde que “esto no es lo que somos como país”, en referencia a las acusaciones por amenazar a Donald Trump.

También mencionó que así no debe de ser el Departamento de Justicia, que es el que lo acusa de amenazar a Donald Trump.

Aunque tiene fe de que muy pronto las cosas mejorarán y los valores se restaurarán en Estados Unidos. Por lo pronto se preparará para su defensa.

Recordemos que la anterior acusación fue desestimada debido a irregularidades en el proceso por parte de la fiscalía, por lo que el caso no pudo avanzar más allá de una llamada de atención.