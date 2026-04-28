El exdirector del FBI, James Comey, ha sido acusado nuevamente de amenazar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a una supuesta publicación en redes sociales.

El Departamento de Justicia señaló que una foto de conchas marinas publicada por James Comey, hacía alusión a una amenaza directa en contra de Donald Trump.

Mensaje en la arena de James Comey alertó de una posible amenaza en contra de Donald Trump

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, la acusación contra James Comey se debe a una imagen donde se leen los números “86 47”, una supuesta amenaza contra Donald Trump.

Los dígitos sería un mensaje en código de James Comey donde este mismo señala que habría que “deshacerse” de Donald Trump.

James Comey (Brendan Smialowski / AFP)

El “86″ es un término que en Estados Unidos significa “deshacerse de alguien”, ya sea temporal o de manera permanente.

Mientras que el “47″ sería el número que identifica a Donald Trump, pues él es el 47o presidente de Estados Unidos.

Al ser interrogado por el Servicio Secreto, el exdirector del FBI señaló que no sabía que dichos números se asociaban con un contexto de violencia , por ello decidió eliminar el contenido.

Aunque Donald Trump no aceptó las explicaciones, señalando que un exdirector del FBI claramente conoce este tipo de mensajes.

James Comey publica mensaje en IG (Especial)

Es la segunda vez que James Comey es acusado de amenazar a Donald Trump

Esta es la segunda acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una demanda contra James Comey, durante el gobierno de Donald Trump.

En septiembre de 2025, James Comey fue acusado de obstruir al Congreso, debido a discrepancias en su testimonio alrededor de diversas filtraciones a la prensa.

No obstante, hay quienes argumentan que esta es una afrenta directa de Donald Trump en contra de James Comey, cuya relación nunca fue cordial.

El exdirector del FBI fue pieza importante en la investigación sobre la campaña de Donald Trump en 2016, y su relación con Rusia, lo que resultó en su despido.

Previo a eso, se negó a darle su lealtad al actual presidente de Estados Unidos durante una cena privada entre ambos.