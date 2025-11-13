Israel, cuyo primer ministro es Benjamín Netanyahu, ha violado casi 300 veces el alto al fuego en Gaza pese al acuerdo con Hamas, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

A más de un mes del acuerdo con Palestina, denuncian que Israel continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos en la región, sumando más víctimas mortales.

Miles de palestinos regresan a Gaza tras acuerdo de paz (EFE)

Israel rompe alto al fuego en Gaza; reportan casi 300 violaciones al acuerdo desde que entró en vigor

De acuerdo con la Oficina de Medios de Gaza, Israel ha violado 283 veces el alto al fuego en Palestina desde que entró en vigor, causando la muerte de 242 civiles y 620 heridos.

Tan solo el pasado 29 de octubre, Israel atacó Gaza justificando la violación al acuerdo y la agresión acabó con la vida de más de 100 palestinos, entre ellos, 46 infancias.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado que los niveles de hambruna y desnutrición no han bajado en Gaza, pues los alimentos no son suficientes.

El bloqueo de ayuda humanitaria continúa y solo el 28% de camiones han logrado cruzar a Gaza; la mayoría de los que cruzan son comerciales, pero la población no tiene dinero para comprar.