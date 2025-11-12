Donald Trump, presidente de Estados Unidos pide perdón para Benjamin Netanyahu en una carta y acusa “persecución política” ante el presidente de Israel.

En esta carta dirigida a Isaac Herzog, presidente de Israel, Donald Trump aboga y defiende la labor de Benjamín Netanyahu en el Medio Oriente y en la guerra con Hamás.

Lo anterior ante el juicio por corrupción que enfrenta Benjamín Netanyahu en su país.

Donald Trump defiende a Benjamín Netanyahu ante el presidente de Israel; recuerda buenas relaciones diplomáticas

La carta firmada por Donald Trump agradeció el trato que le dio el pueblo de Israel en su discurso en la Knéset, tras su gestión de acuerdo de un alto al fuego con Hamás.

Tras recordar la hospitalidad y amabilidad con la que fue recibido Donald Trump en Israel, lanzó su petición directa a su homólogo Isaac Herzog, para indultar completamente a Benjamín Netanyahu.

Incluso Donald Trump mostró su apoyo a Benjamín Netanyahu a quién consideró como un “formidable y decisivo primer ministro en tiempos de guerra”.

Trump defiende que Netanyahu “está guiando a Israel hacia un tiempo de paz”, y el que también incluye su “trabajo continuo con líderes clave de Medio Oriente” para añadir muchos países adicionales a los Acuerdos de Abraham que están cambiando el mundo.

Señaló que el primer ministro Netanyahu “se ha mantenido firme por Israel frente a fuertes adversarios y grandes desafíos, y su atención no puede ser desviada innecesariamente”.

También Donald Trump dice que respeta la independencia del Sistema de Justicia israelí y sus requisitos, pero que pide en este caso contra Netanyahu que se le indulte porque considera que es un “enjuiciamiento político e injustificado”.

En esta carta Donald Trump recuerda las buenas relaciones diplomáticas que han tenido Estados Unidos e Israel, por lo que pidió este indulto a Netanyahu tras mantener a la “raya” a Hamás.