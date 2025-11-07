Turquía emite orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por genocidio, citando ataques a hospitales, muertes de trabajadores humanitarios y obstrucción de la ayuda humanitaria.

La Fiscalía General de Estambul emitió órdenes de arresto por genocidio contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios funcionarios israelíes entre los que se encuentran:

El ministro de Defensa, Israel Katz

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir

Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir

Jefe de la Armada, David Saar Salama

BREAKING: Turkey issues 'genocide' arrest warrants against Netanyahu, senior Israeli officials — AFP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 7, 2025

Los funcionarios están siendo acusados por delitos crímenes contra la humanidad y de genocidio, esto en el marco de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Luego de que son señalados de haber dirigido o facilitado las operaciones en territorio palestino.

Según el comunicado oficial, las órdenes se enmarcan en una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y atrocidades cometidas durante la guerra en Gaza.

“Con base en las pruebas recabadas, se ha determinado que los siguientes funcionarios israelíes son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza y de las acciones emprendidas contra la Flotilla Global Sumud. (...) La investigación continúa de forma exhaustiva y minuciosa”, se lee en el comunicado.

La acusación turca se basa, entre otros actos en:

Bombardeos contra hospitales en Gaza

La muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024

La operación israelí contra la llamada ‘Flotilla Global Sumud’ en octubre pasado

A través de un comunicado la Fiscalía General de Estambul reveló que las órdenes de arresto son contra 37 personas, donde figuran altos responsables políticos y militares israelíes.

En el comunicado se menciona la destrucción causada por la ofensiva israelí que ha dejado más de 68.800 muertos desde hace poco más de dos años.

La Fiscalía de Estambul recalcó que las víctimas civiles no tuvieron acceso a la ayuda humanitaria por las acciones que se hicieron en Gaza.

Es por ello por lo que se inició una investigación por tortura, saqueo, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro y detención de medios de transporte .

“Estos actos se han intensificado diariamente desde el 7 de octubre de 2023 (...) Además, Gaza ha sido bloqueada, impidiendo que las víctimas accedieran a la ayuda humanitaria. Esta situación ha suscitado gran atención internacional” La Fiscalía de Estambul

Yasin Şamlı, presidente del Colegio de Abogados de Estambul, sostuvo que las acciones de Israel “no se limitan a Gaza” aseguró que representa una amenaza para toda la humanidad.

Y es que aseveró que en los últimos dos años Israel ha llevado a cabo ataques en Líbano, Siria, Túnez, Irán, Qatar, Yemen, Irak, Malta y Egipto.