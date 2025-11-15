Fue propuesto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un borrador alternativo sobre Gaza, en Palestina, al presentado por Estados Unidos, de parte de Rusia.

La alternativa de Rusia se da en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque de momento Benjamin Netanyahu no se ha pronunciado.

Rusia propone resolución alternativa sobre Gaza ante la ONU

La Misión Permanente de Rusia ante la ONU presentó una propuesta para “enmendar” la resolución de Estados Unidos, que contradice las decisiones del Consejo de Seguridad.

La resolución de Rusia es de 10 puntos y en los mismos llaman a definir modalidades claras para desplegar un contingente de paz en Gaza, además de establecer una administración que facilite el cese de la violencia.

Miles de palestinos regresan a Gaza tras acuerdo de paz (EFE)

Asimismo, se presenta un llamado a la ONU para preparar opciones para implementar el plan del presidente Donald Trump, en especial el punto sobre que Estados Unidos presidirá la Junta de Paz de Gaza.

De acuerdo con Rusia, se necesita un enfoque equitativo e inclusivo para solucionar el conflicto en Gaza y tener estabilidad duradera, por lo que espera la ONU considere su propuesta de resolución.