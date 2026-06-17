La mañana del miércoles 17 de junio, el gobierno de Irán reanudó sus exportaciones de petróleo luego de dos meses durante los que estuvieron bajo un bloqueo internacional.

De acuerdo con reportes de medios especializados, un par de buques de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC), partieron del territorio nacional con cargas combinadas de 3.8 millones de barriles.

Con ello, se rompió el bloqueo internacional que le impuso el gobierno de Estados Unidos como medida restrictiva y de presión ante el conflicto que se desarrollaba en la región con Israel.

Buque petrolero iraní (AP / AP)

Buques petroleros de Irán reinauguran exportaciones tras dos meses de bloqueo

A pesar de que la firma del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos programada para el 14 de junio se pospuso para el día 19, los efectos del trato ya comenzaron a presentarse.

Lo anterior debido a que mientras se concreta la reapertura del estrecho de Ormuz, las exportaciones de petróleo por parte de Irán ya fueron reanudadas de manera oficial.

Sobre ello, el portal especializado TankerTrackers informó que durante la mañana del miércoles 17 de junio, dos superpetroleros de la empresa iraní, NITC, partieron del territorio persa.

Ruta de buques petroleros iraníes (@TankerTrackers/X)

La información establece que los buques transportan entre ambos unos 3.8 millones de barriles de petróleo, con lo que se pone fin a los dos meses de bloqueo internacional que impuso Estados Unidos.

TankerTracker resaltó que en el monitoreo que se ha puesto en marcha, se pudo identificar que los buques lograron cruzar el perímetro del bloqueo establecido en torno a las costas iraníes.

Aunado a ello, reportó que un tercer petrolero iraní, el STREAM, se está aproximando a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Pakistán tras permanecer varias semanas varado.

Estados Unidos mantuvo bloqueo contra Irán por 2 meses

Durante el conflicto con Irán, Estados Unidos impuso un bloqueo naval en abril de 2026, durante el que desplegó buques de guerra en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán para controlar el tránsito marítimo.

El bloqueo afectó directamente la exportación de petróleo iraní, pues varios superpetroleros fueron interceptados y deshabilitados, lo que redujo a cero las ventas externas de crudo durante semanas.

Tras dos meses en los que se cortó el flujo de petróleo, la mañana del 17 de junio el bloqueo llegó a su fin con la partida de un par de buques iraníes cargados con millones de barriles de crudo.