Donald Trump advirtió a compañías energéticas, entre ellas Chevron, que el bloqueo en el estrecho de Ormuz podría prolongarse por meses, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una reunión del 29 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos planteó escenarios para mantener la estabilidad de los mercados pese al cierre de la ruta clave del petróleo.

La ONU alertó que el bloqueo en el estrecho de Ormuz ya elevó 6.1% los precios de alimentos y 41.2% los costos del transporte marítimo.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz podría prolongarse meses, advierte Donald Trump

Un funcionario de la Casa Blanca informó a Reuters de la reunión que el presidente de Estados Unidos tuvo hoy 29 de abril de 2026 sobre el estrecho de Ormuz.

De forma recurrente, Donald Trump se ha reunido con el sector energético por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene el estrecho de Ormuz y con esto el paso del petróleo, restringido hacia casi todo el mundo.

Esta ocasión el mandatario apuntó a las empresas que incluían a Chevron Corporation, que podría prolongar el bloqueo en Ormuz por meses, buscando someter a Irán a presión para aceptar el acuerdo por la paz y decline sobre la energía nuclear.

Ante ello, la reunión abordó la producción del petróleo en Estados Unidos, así como pros y contras que llevaría el cierre por meses de Ormuz. Lo que para el mundo llevaría a un aumento en el precio del crudo.

El carguero jordano navega hacia el estrecho de Ormuz. (AP / AP)

Bloqueo en estrecho de Ormuz a dos meses de la guerra

Donald Trump podría extender por meses el bloqueo en el estrecho de Ormuz, siendo que al 28 de abril de 2026, se cumplieron dos meses de la guerra Estados Unidos con Israel contra Irán.

El impacto que ha dejado el cierre en Ormuz ahora fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas, Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) con aumentos de 6.1 por ciento en precios de alimentos en el mundo.

Asimismo, se informó que el precio en el transporte marítimo de crudo ha aumentado 41.2 por ciento, lo que llevaría a incrementos aún más exorbitantes si el bloqueo se extendiera.