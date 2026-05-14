La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reportó una caída histórica de casi 34% en la producción de crudo luego de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información, el bloqueo marítimo provocó una fuerte reducción en las exportaciones de crudo desde Medio Oriente y encendió alertas sobre una posible crisis global de suministro.

Cae 34% producción de la OPEP tras cierre del estrecho de Ormuz

La OPEP informó que su producción de petróleo cayó hasta los 18.98 millones de barriles diarios a mediados de abril, lo que representa una pérdida acumulada de 9.67 millones de barriles diarios desde febrero.

El informe de la OPEP señala que la caída de producción actual de petróleo ya superó el recorte histórico durante la pandemia de Covid-19, siendo el mayor retroceso en años recientes.

Debido a su dependencia del estrecho de Ormuz, su cierre afectó principalmente a países del Golfo Pérsico como:

Arabia Saudita

Irak

Kuwait

Emiratos Árabes Unidos

Aumenta el precio del petróleo por bloqueo en estrecho de Ormuz. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Mientras varios miembros de la OPEP enfrentan dificultades, Venezuela mantiene una tendencia distinta al bloque, ya que ha mostrado una recuperación gradual debido a su relación con Estados Unidos.

La producción petrolera venezolana ha mantenido un crecimiento impulsado por acuerdos con empresas extranjeras, una recuperación parcial de infraestructura y el aumento de exportaciones hacia Asia.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que las reservas mundiales de petróleo se reducen a ritmo récord y prevé alta volatilidad en los precios durante los próximos meses.