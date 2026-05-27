El barril de petróleo WTI cayó por debajo de los 90 dólares, es decir, 1561 pesos aproximadamente este miércoles 27 de msyo tras el anuncio de medios estatales iraníes sobre los primeros detalles de un nuevo acuerdo de paz con Estados Unidos, lo que reaviva las expectativas de reapertura del Estrecho de Ormuz.

Los mercados reaccionaron de inmediato a la noticia del acuerdo de paz confirmada por fuentes iraníes, en donde el optimismo por el fin de las tensiones en Oriente Medio provocó una fuerte baja en los precios del crudo, con descensos superiores al 5-6% en las principales referencias.

Impacto en los mercados globales y alivio para la economía mundial llega tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Se ha reportado una baja en el petróleo a 90 dólares tras el alivio de tensiones entre Estados Unidos e Irán tras firmar un acuerdo de paz, en donde este desplome se produce en un contexto de negociaciones avanzadas entre Washington y Teherán.

Entre dichas negociaciones, se incluyen la posible reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de alrededor del 20% del petróleo mundial, y en donde un acuerdo estable podría inundar el mercado con más oferta iraní y reducir las primas de riesgo geopolítico que han mantenido elevados los precios durante los últimos meses.

La caída del petróleo a niveles cercanos a los 90 dólares para el WTI (West Texas Intermediate) y alrededor de 97 dólares para el Brent, alivia las presiones inflacionarias globales.

En México, esto podría traducirse en menores costos de combustibles en las próximas semanas, beneficiando el bolsillo de los consumidores y reduciendo costos logísticos para empresas.