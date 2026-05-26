La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desafió a Estados Unidos después de derribar un dron MQ-9 estadounidense en el golfo Pérsico, alegando que había violado su espacio aéreo.

Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9 Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

En su mensaje, la Guardia Revolucionaria informó que además de derribar el dron MQ-9, también abrieron fuego contra un avión no tripulado RQ-4 y el caza F-35, ambos de Estados Unidos.

Sobre los tres ataques, el brazo militar advirtió que cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos haría "legítimo y definitivo" su derecho a responder de manera recíproca.

Guerra en Irán (AP )

Irán derribó un dron MQ-9 en medio de nuevos choques con Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado citado por la agencia Tasnim, las unidades de defensa aérea iraníes “identificaron y derribaron” el MQ-9 tras un “preciso monitoreo de inteligencia”.

El incidente se produjo horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara sobre ataques “en defensa propia” contra zonas del sur de Irán.

Aunque se informó sobre ataques dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, hasta el momento las autoridades iraníes aún no se han pronunciado.

Los hechos ocurren en un momento clave, justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días los diálogos que permitan afinar detalles que pongan fin a la guerra.

Estados Unidos bombardea tres instalaciones nucleares en Irán (Especial)

Irán buscar llegar a acuerdos, pero sin tocar el tema nuclear

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, están en Catar para cerrar acuerdos que, según filtraciones a la prensa, incluirían:

La reapertura del estrecho de Ormuz

El levantamiento de sanciones a Irán

No obstante, el tema nuclear quedaría pendiente para una fase posterior.