Tras 87 días de apagón digital, Masoud Pezeshkian -presidente de Irán- emitió una orden oficial para restablecer el acceso a internet.

Esta medida busca devolver la conectividad de Irán al estado en que se encontraba antes de que iniciara el apagón informativo en enero.

El presidente de Irán emitió una orden para restablecer el acceso a internet

Medios estatales iraníes dieron a conocer que Masoud Pezeshkian ordenó al Ministerio de Comunicaciones que restableciera el acceso a internet en el país tras casi tres meses de restricciones digitales.

Irán restablecerá internet tras 87 días de apagón digital (@ariel_oseran / X )

El jefe de relaciones públicas del ministerio habría informado que la medida busca que la conectividad regrese a su “estado anterior a enero”.

Esto sugiere un retorno a las condiciones de comunicación y acceso a la información que existían antes de la interrupción masiva.

El fin del apagón implicaría la recuperación de una infraestructura esencial para la vida diaria tras casi tres meses de desconexión.

El director de NetBlocks, Alp Toker, indicó a EFE que “el apagón de Irán es el apagón nacional más largo del que hay registro, y el más largo de este tipo en una sociedad conectada digitalmente”.

El proceso de restablecimiento del internet pone en manifiesto una disputa dentro de las autoridades de Irán

Sin embargo, el proceso de restablecimiento del internet pone en manifiesto una disputa de autoridad dentro de Irán.

Esto luego de que el medio Fars, afiliado a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), cuestionó la autoridad del gobierno para emitir la orden del restablecimiento del internet.

Y es que argumentan a que tal decisión recae exclusivamente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, debido a que el cierre original fue una decisión de seguridad nacional.

El debate actual sobre quién tiene el poder de revertirla sugiere que el acceso a internet para la sociedad sigue siendo un terreno de conflicto político entre diferentes ramas del poder iraní.