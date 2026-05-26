Irán acusó violaciones al alto al fuego por parte de Estados Unidos, las cuales aseguró no se van a quedar sin respuesta.

“El ejército terrorista de los Estados Unidos, continuando con sus acciones ilegales e injustificadas desde el anuncio del alto el fuego el 19 de Farvardin de 1405 (8 de abril de 2026), y especialmente mediante múltiples casos de piratería marítima contra buques comerciales iraníes, ha cometido en las últimas 48 horas una violación flagrante del alto el fuego en la región de Hormozgan” Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

Así lo dijo para señalar actos de “piratería marina contra buques comerciarles de Irán” en las últimas 48 horas en la zona cercana al estrecho de Ormuz.

El mensaje se dio en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores fechada el 25 de mayo, en la que califica al ejército de Estados Unidos como “terrorista”.

Irán acusa mala fe de Estados Unidos en negociaciones

Irán dijo que los ataques, a pesar del alto al fuego acordado el 8 de abril, demuestran que el proceso de paz que se busca Estados Unidos con la mediación de países de Medio Oriente son de mala fe y que no se cumplen las promesas de Estados Unidos ante Irán y otros pueblos de la región.

Por ello, justificó su sospecha hacia Estados Unidos de quien dijo tiene una “naturaleza vengativa y criminal hacia el pueblo iraní”.

Irán señala que responderá a la maldad de Estados Unidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó las acciones agresivas que dijo representan una violación al párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y del alto al fuego.

Por ello responsabilizó a Estados Unidos de todas las consecuencias derivadas de estos actos de agresión.

Así lo dijo no sin antes asegurar que no dejará la maldad sin respuesta y se defenderá: “Sin duda, la República Islámica de Irán no dejará ninguna maldad sin respuesta y no dudará en absoluto en la defensa de la integridad de Irán”.