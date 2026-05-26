El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso a internet en su país tras un apagón digital ordenado desde hace casi tres meses.

El apagón digital en Irán inicio desde el 28 de febrero cuando inició la guerra de Estados Unidos contra Irán.

La fecha coincide con el ataque llamado Furia Épica de Estados Unidos en el que murió el ayatolá Alí Jamenei.

No obstante, hubo un apagón parcial desde las protestas del 8 de enero de 2026 como medida de represión a las protestas que estallaron desde el 28 de diciembre.

Restablecimiento de internet en Irán comenzaría este 26 de mayo

Masoud Pezeshkian dio la orden a su Ministerio de Comunicaciones de devolver el acceso a internet a la población civil desde el pasado lunes por la noche, por lo que podría iniciar plenamente este martes 26 de mayo.

Con nueve votos a favor y tres en contra, el Comité Especial para la Gestión del Ciberespacio aprobó el regreso de internet a los ciudadanos.

Diferencias al interior de Irán y afectaciones por apagón digital

Sattar Hashemi, ministro de de Comunicaciones, había señalado que el bloqueo dr internet le costaba a Irán unos 30 millones de dólares diarios.

También registraba afectaciones a 10 millones de trabajadores que se desenvuelven en la economía digital.

Incluso habría desacuerdos por parte de la Guardia Revolucionaria por la decisión de desconexión ordenada desde el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que depende directamente del lídersupremo.

Incluso el vicepresidente primero Mohamed Reza Aref también se posicionó en contra de las “limitaciones arbitrarias” debido a que justificar motivos de seguridad era exagerado y contraproducente.