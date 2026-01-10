Donald Trump ha manifestado su disposición para intervenir en la crisis que atraviesa Irán, donde las manifestaciones ciudadanas han sido recibidas con una intensificación de la violencia estatal.

“Irán busca libertad, quizás como nunca antes (...) está lista para ayudar” Donald Trump

Trump dice que Irán busca la libertad y lanza mensaje al mundo (Especial)

A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos afirmó que “Irán busca libertad, quizás como nunca antes” y enfatizó que su administración “está lista para ayudar”.

La situación en Irán es crítica, con protestas que se acercan a la marca de las dos semanas y que han dejado un saldo de al menos 72 muertos y más de 2 mil 300 detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

En respuesta a la movilización, el gobierno iraní ha cortado el acceso a internet y las líneas telefónicas internacionales, dejando al país prácticamente aislado del resto del mundo.

Donald Trump ha endurecido su discurso con Irán

Donald Trump ha endurecido su retórica, advirtiendo a los líderes iraníes que no deben iniciar ataques armados contra los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos sugirió que cualquier acción estadounidense no necesariamente implicaría el despliegue de infantería, sino “golpearlos muy, muy fuerte donde duele”.

Estas declaraciones cobran un peso particular tras la reciente incursión militar de Washington para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que el Departamento de Estado ha utilizado para advertir a Teherán que Trump cumple sus promesas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el apoyo al “valiente pueblo de Irán”, mientras que la Casa Blanca ha dejado claro que se respaldará a quienes protestan pacíficamente “con la fuerza de ser necesario”.

Donald Trump lanza amenaza a Irán tras ataque a instalaciones nucleares (La Casa Blanca)

Alí Jamenei: Trump tiene las manos “manchadas con la sangre de iraníes”

La respuesta de Irán a Estados Unidos ha sido desafiante. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acusó a Trump de tener las manos “manchadas con la sangre de iraníes” y afirmó que los ciudadanos están arruinando sus calles solo para complacer al mandatario estadounidense.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, escaló la tensión al declarar que cualquier participante en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, cargo que conlleva la pena de muerte.

Ali Jamenei, líder supremo de Irán. (AP)

El papel de Reza Pahlavi, la oposición de Irán en el exilio

El príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi, ha emergido como una figura central en este levantamiento, tras convocar a movilizaciones masivas que han desafiado directamente a la teocracia.

Pahlavi ha pedido formalmente a Trump que intervenga para proteger a los jóvenes iraníes del apagón informativo que, según él, el régimen utiliza como cobertura para cometer asesinatos.

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán Mohammad Reza Pahlavi (Thomas Padilla / AP)

Las protestas, que inicialmente estallaron el 28 de diciembre de 2025 debido al colapso de la moneda nacionaly la crisis económica bajo la presión de las sanciones, se han transformado en un llamado nacional por un cambio fundamental de régimen.

Mientras la violencia escala en Irán, la comunidad internacional observa con cautela; líderes de Alemania, Reino Unido y Francia ya han emitido declaraciones conjuntas condenando el uso de la fuerza mortal contra civiles.