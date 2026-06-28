Irán acusó a Estados Unidos de “violar el acuerdo de tregua” para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, después de que los bombardeos a territorio iraní.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que los ataques “constituyen una violación flagrante” de “la Carta de las Naciones Unidas” y “del protocolo de acuerdo”.

Sobre ese señalamiento, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, escribió en X que si Irán tiene desacuerdos sobre la aplicación del protocolo de acuerdo, entonces “pueden levantar el teléfono”.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán (Michelle Rojas)

El viernes pasado se registraron bombardeos estadounidenses tras el ataque contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz, según señaló el ejército de Estados Unidos.

Asimismo, indicaron que el despliegue de misiles se hizo contra lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán.

En respuesta, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, informó el sábado que desplegó ataques sobre posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

El carguero jordano navega hacia el estrecho de Ormuz. (AP / AP)

Irán ataca contra objetivos estadounidenses en Baréin

El Gobierno de Baréin afirmó este sábado que fue atacado por “varios drones iraníes” en plena tregua, en una ofensiva que Irán aseguró tenía como objetivo “bases estadounidenses”.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Baréin responsabilizó a Teherán de socavar los esfuerzos de paz” y recalcó que la paz “no se construye la intimidación”.