Estados Unidos confirmó una ofensiva militar contra Irán luego de que tres buques mercantes fueran atacados en aguas cercanas al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la operación buscó responder a los ataques contra embarcaciones civiles y advirtió que las acciones iraníes representan una violación del alto el fuego vigente.

La nueva escalada militar incrementa la tensión entre ambos países, complica las negociaciones diplomáticas y amenaza la estabilidad del tránsito marítimo internacional, clave para el comercio energético mundial.

Washington endurece medidas tras los ataques en el estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense ejecutó los bombardeos durante la madrugada, pocas horas después de que tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles cerca de las costas de Omán.

En un comunicado, el mando militar afirmó que las operaciones pretendían imponer consecuencias severas por los ataques contra buques mercantes tripulados por civiles en una vía internacional.

Irán amenaza con cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos continúa con su bloqueo naval (Ali Haider / EFE)

Las autoridades estadounidenses calificaron la ofensiva iraní como una acción injustificada, peligrosa y contraria a los compromisos establecidos dentro del acuerdo provisional alcanzado entre ambas partes.

Tras los incidentes, Washington también revocó una licencia que permitía la venta de petróleo iraní, medida implementada previamente como parte del entendimiento temporal entre ambos gobiernos.

Un funcionario estadounidense explicó, bajo condición de anonimato, que la decisión respondió directamente a las acciones de Irán, consideradas incompatibles con los esfuerzos diplomáticos recientes.

La Organización Marítima Internacional señaló que los ataques representan la mayor concentración de incidentes registrada en una sola jornada desde finales de abril en esa ruta.

El recrudecimiento del conflicto aumenta la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras persisten las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní y el restablecimiento del comercio marítimo.