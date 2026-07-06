Hamás anunció que disolverá su gobierno en la Franja de Gaza para dar paso a un comité tecnocrático palestino (CNAG).

“Hacemos una llamamiento… para que aceleren las medidas necesarias para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) entre rápidamente y asuma sus funciones y responsabilidades nacionales y administrativas, con el fin de fortalecer la firmeza de nuestro noble pueblo palestino y sanar sus heridas” Ismail al-Thwabta, vocero de Hamás

Según Ismail al-Thwabta, jefe de medios de Hamás, la medida busca destrabar las negociaciones de paz con Estados Unidos y avanzar en el plan de alto al fuego.

Aunque no incluye un compromiso de desarme, la decisión presiona a Israel y abre un nuevo capítulo en las conversaciones.

Hamás presiona para que Israel permita el establecimiento de un comité tecnocrático en Gaza

De acuerdo con analistas, la decisión de Hamás de ceder el gobierno podría presionar a Israel ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca que Israel no siga frenando el avance de las conversaciones.

De hecho, Hamás hizo un llamado a la comunidad internacional para presionar a la Israel para que permita la entrada del CNAG.

Este comité tecnocrático supervisaría las zonas piloto en las que vivirían los palestinos de Gaza.

Junta de Paz quiere acciones de Hamás

La Junta de Paz, que se creó para impulsar el alto al fuego, dijo que toma nota del anuncio de Hamás pero espera acciones más que promesas

Ello lo dijo en referencia a que Hamás debería comprometerse a desarmarse y no solo a ceder el gobierno en Gaza.