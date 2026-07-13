El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de varios ataques este 12 de junio para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando buques que pasan por el estrecho de Ormuz.

“El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó el 12 de julio una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán, alcanzando decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz” CENTCOM

El CENTCOM dijo que su nueva oleada de ataques ofensivos alcanzó a decenas de objetivos en múltiples ubicaciones.

Un video mostró el despegue de varios aviones en la oscuridad de la noche y las explosiones contra infraestructura iraní.

Estados Unidos presume atacar por primera vez sistemas de defensa de Irán

Los ataques los hizo Estados Unidos con municiones de precisión y por primera vez atacaron los sistemas de defensa aérea de militares iraníes.

También atacaron las estaciones de radar costeras, las capacidades de misiles y drones, y las embarcaciones pequeñas.

Estados Unidos usó para todo ello aviones de combate, buques de guerra, drones aéreos de ataque unidireccional y drones marítimos de ataque unidireccional.

Estados Unidos se compromete a defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos recordó que el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial y aseguró que Irán no lo controla.

Por ello, anunció que las fuerzas armadas de su país están preparadas para garantizar la libertad de navegación a pesar de las agresiones y acoso de Irán.