El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que su país haya desplegado bombardeos en una escuela primaria de Irán que dejó decenas de niñas muertas, tal como denunció el gobierno de Teherán.

“En mi opinión, según lo que he visto, eso (bombardeos a una escuela) lo hizo Irán” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En entrevista para medios, Donald Trump comentó que posiblemente los ataques a primarias fueron orquestados por Irán, pues según dijo, el país persa no es preciso con sus ataques y representa una amenaza para los civiles.

Operación Furia Épica contra Irán

Irán acusa a Estados Unidos de bombardear escuela primaria

En medio del conflicto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, denunció que Estados Unidos e Israel bombardearon la escuela primaria Shahid Hamedani en la plaza Niloufar, en Teherán.

“¡Cómo está ayudando la administración de Estados Unidos al pueblo de Irán! Esta es otra escuela primaria, la Escuela Shahid Hamedani, en la plaza Niloufar, Teherán, atacada por los agresores estadounidenses/israelíes” Esmaeil Baghaei

A través de redes sociales, Esmaeil Baghaei exhibió un video en el que muestra cómo era la vida de estudiantes antes y después del ataque, aunque no refirió el número de víctimas mortales.

De acuerdo con el funcionario, se trata del cuarto ataque a una escuela de Irán por parte de Estados Unidos e Israel; el primero ataque ocurrió en Shajareh Tayyebeh, cobrando la vida de al menos 160 niñas.

Según un análisis publicado por The New York Times y la agencia Reuters, la escuela habría sido atacada en medio de los bombardeos estadounidenses contra una base naval ubicada al sur de Irán.

How the United States administration is helping the people of Iran!



👇This is another elementary school, Shahid Hamedani School, in Niloufar Sq., Tehran, targeted by the American/Israeli aggressors. pic.twitter.com/Auf0mkVha5 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 6, 2026

Irán acusa a Estados Unidos de atacar una planta de desalinización de agua dulce

Según denunció el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, Estados Unidos cometió un crimen de guerra al atacar una planta de desalinización de agua dulce en la isla Qeshm.

El suministro de agua en 30 aldeas se ha visto afectado. Atacar la infraestructura iraní es un movimiento peligroso con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán