Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que la relación México–China no afectará las negociaciones con Estados Unidos que se están llevando a cabo.

“Ha estado como un tema importante, pero no lo ha sido en la mesa bilateral en la que estamos trabajando porque son otros temas que estamos viendo”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario Marcelo Ebrard resaltó que la negociación con Estados Unidos tiene un avance de 85% y afirmó que no se verá afectada por la relación que México tiene con China.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía (Mario Jasso)

Marcelo Ebrard resaltó que el tema sí ha sido muy mediático y se le ha acusado a México de ser “la puerta trasera” de China, pero no se ha presentado como tema en el diálogo con Estados Unidos.

Asimismo, Marcelo Ebrard reveló que actualmente Estados Unidos se encuentra negociando con China, sin embargo, no dio más detalles sobre los temas que se están tratando.