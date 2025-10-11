El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió en defensa del T-MEC ante los comentarios del presidente Donald Trump sobre posibles acuerdos bilaterales con México y Canadá.

Marcelo Ebrard señaló que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra “establecida en la ley”.

Por lo que, consideró, aún continúan en la ruta para conservar un tratado trilateral.

Donald Trump quiere renegociar el T-MEC, asegura Howard Lutnick (Yazmín Betancourt/SDPNoticias.com)

¿Qué dijo Donald Trump sobre el T-MEC? Marcelo Ebrard responde

En días pasados, Donald Trump abrió la posibilidad de sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales con cada uno de sus socios; es decir, uno con México y otro con Canadá.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales” Donald Trump

Ante estas pretensiones, Marcelo Ebrard comentó que actualmente los tres países que conforman al T-MEC realizan consultas con el objetivo de mantener la estructura original.

“Estamos coordinados los tres países haciendo una consulta sobre un formato vigente que tiene que ser ley. Mi pronóstico es que vamos a seguir adelante en ese en esa misma estructura”, precisó.

No obstante, Marcelo Ebrard reconoció que sí existen acuerdos bilaterales con Estados Unidos, aunque estos tienen el objetivo de reforzar relaciones y no de modificar el funcionamiento del T-MEC.