Delta Air Lines suspendió a partir del martes 24 de marzo los privilegios de acceso prioritario en aeropuertos a congresistas de Estados Unidos debido a la crisis en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que ha generado largas filas en aeropuertos, vuelos cancelados y más.

“Debido al impacto en los recursos provocado por el prolongado cierre del gobierno. Delta suspenderá temporalmente los servicios especiales para los miembros del Congreso” Delta Air Lines

De esta manera, los congresistas, quienes mantienen el cierre parcial del gobierno, deberán pasar horas en filas de más de cuatro horas como lo están haciendo los ciudadanos.

Cabe recordar que la crisis de agentes de la TSA ha provocado que estén trabajando con escasez de personal y sin pago por el cierre parcial del gobierno.

Sin paso rápido en Estados Unidos: suspenden TSA PreCheck y Global Entry (Yazmín Betancourt)

Crisis en la TSA se mantiene a pesar de apoyo de ICE

La crisis en la TSA ha derivado una oleada de renuncias de agentes, largas filas, vuelos cancelados o retrasados y más.

A pesar de la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos para supuestamente apoyar a agentes de TSA, se siguieron reportando retrasos, vuelos cancelados y filas de varios pisos.

ICE está listo para operar en aeropuertos de Estados Unidos, asegura Trump (Yazmín Betancourt/SDPnoticias )

Casa Blanca y congresistas camino a un posible acuerdo para terminar crisis en la TSA

Mientras tanto, la Casa Blanca informó que se está buscando un posible acuerdo con congresistas para el fin de la crisis de agentes de TSA.

La propuesta es un plan emergente para un posible fin al cierre parcial de gobierno; no obstante, los demócratas se niegan a financiar al Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la TSA, por su agenda de deportaciones violentas tras las muertes de dos ciudadanos en Minneapolis.