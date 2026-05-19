La Asamblea Nacional de Venezuela informó que liberarán a 300 presos políticos como parte de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, explicó que entre los 300 presos que se van a liberar hay:

Personas mayores de 70 años

Mujeres embarazada o lactantes

Menores de edad

Personas con alguna patología

Venezuela liberará a 300 presos políticos por Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela reveló que desde el lunes 18 de mayo inició la liberación de 300 personas presas por delitos relacionados a su ideología política.

La liberación de 300 presos inició con la excarcelación de Samantha Hernández, una menor de 16 años detenida hace seis meses por ser hermana de un militar disidente.

También fue liberada Merys Torres de Saquea, madre del capitán Antonio Saquea, quien fue parte de un ataque marítimo contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2020.

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela está en calma a un mes de la captura de Maduro (Delcy Rodríguez)

La Ley de Amnistía se aprobó el 19 de febrero de 2026 y busca acabar con la responsabilidad penal por actos políticos y sociales cometidos entre 1999 y 2026.

Pero, esta ley determina que se le concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos y no aplica para casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.

Entre el lunes y viernes 22 de mayo se liberarán 300 personas, entre ellas menores de edad, mayores de 70 años y mujeres embarazadas o lactantes.

Liberación de presos en Venezuela llega tras anuncio de Estados Unidos

La aplicación de la Ley de amnistía en Venezuela llega tras la ‘promesa’ de Donald Trump, de liberar a todos los presos políticos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, asegura que la Ley de Amnistía beneficiará a más de 8 mil personas, lo cual ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

A tres meses de que se aprobara dicha ley, se liberarán solo a 300 personas relacionadas con delitos políticos o que han sido víctimas de represalias por ser familiares de activistas políticos.