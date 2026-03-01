Hotel Fairmont The Palm, Dubái: reseñas de ataques desaparecen en Google

La reseñas de ataques de Irán al Hotel Fairmont The Palm, Dubái desaparecen en Google de forma repentina.

El incendio del Hotel Fairmont The Palm por los ataques de Irán a Dubái, este 28 de febrero, generó diversos comentarios en Google, aunque luego fueron borrados.

Usuarios en redes han reportado que las reseñas en Google sobre el ataque del Hotel Fairmont The Palm en Dubái han desaparecido.

En la sección de “Opiniones” del Hotel Fairmont The Palm en Google aparecieron reseñas negativas haciendo alusión a las acciones militares de Irán:

Con tono sarcástico algunos usuarios escribieron:

“No lo recomiendo. Un misil impactó nuestra habitación”

“Sin sistema de defensa aérea”

“Restos de cohete enfrente de nosotros”

No obstante, tras unas cuantas horas, las reseñas desaparecieron.

Lo que ha generado polémica en redes sociales, ya que acusan a Google de censura por limitar ese tipo de comentarios sobre el Hotel Fairmont The Palm, de Dubái.

Todas las reseñas que hablaban de los ataques al lujoso Hotel Fairmont The Palm, en Dubái fueron borradas por Google.

Actualmente, los comentarios más recientes que aparecen del Hotel Fairmont The Palm son los del 27 de febrero 2026, un día antes del incidente donde un dron impactó el suelo del distrito Palm Jumeirah.

Arrojando escombros y dejando cuatro personas heridas, las cuales fueron trasladadas al hospital.

El ataque al Hotel Fairmont The Palm, en Dubái generó pánico entre las personas que se encontraban las inmediaciones, de acuerdo con testimonios.