La presidenta Claudia Sheinbaum, junto al Gobierno de México, hizo un llamado a la paz en relación con los acontecimientos en Medio Oriente del sábado 28 de febrero de 2026.
México expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomáticaSRE
En su comunicado, el Gobierno de México también pidió que Irán, Israel y Estados Unidos se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.
Por su parte, durante una gira de trabajo en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la paz y reiteró que México siempre trabajará a favor de la resolución de conflictos por la vía pacífica.
Gobierno de México llama a la paz por ataques en Medio Oriente
En su comunicado, la SRE llamó a la paz, pues subrayó que la escalada del conflicto podría traer consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil, generando graves repercusiones en la estabilidad global.
En seguimiento al conflicto, la SRE señala que las embajadas de México en Medio Oriente permanecen atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región.
Nota en desarrollo. En breve más información