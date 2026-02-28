La presidenta Claudia Sheinbaum, junto al Gobierno de México, hizo un llamado a la paz en relación con los acontecimientos en Medio Oriente del sábado 28 de febrero de 2026.

México expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática SRE

En su comunicado, el Gobierno de México también pidió que Irán, Israel y Estados Unidos se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.

Por su parte, durante una gira de trabajo en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la paz y reiteró que México siempre trabajará a favor de la resolución de conflictos por la vía pacífica.

Comunicado de la SRE sobre los acontecimientos en Medio Oriente. https://t.co/YIXntDxLCQ pic.twitter.com/drgWX7AqxA — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026

Gobierno de México llama a la paz por ataques en Medio Oriente

En su comunicado, la SRE llamó a la paz, pues subrayó que la escalada del conflicto podría traer consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil, generando graves repercusiones en la estabilidad global.

En seguimiento al conflicto, la SRE señala que las embajadas de México en Medio Oriente permanecen atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región.

Nota en desarrollo. En breve más información