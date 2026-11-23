A través de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó como una “decisión correcta” el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

“La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada de devolver a Jensen Huang al puesto de CEO”, celebró Trump agregando que “el Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA represente algún riesgo para la seguridad nacional”.

Declaraciones de Trump que refrendan lo dicho por Nvidia tras restituir a Jensen Huang por su “franqueza y la capacidad”, frente a la empresa tecnológica tras el escándalo de infidelidad.

“Decisión correcta”: Trump celebra regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia (especial )

Jensen Huang es el liderazgo que Nvidia necesita: Trump

En su mensaje, Trump también dijo que Jensen Huang es el liderazgo que Nvidia necesita, pues el empresario es garantía de éxito, que influye en la economía de Estados Unidos.

“El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos,

Así como Trump dijo que “personalmente, he llegado a conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional”.

Tras celebrar el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, Trump insistió a la empresa a seguir con su “exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de la empresa con los controles de exportación” con el objetivo de cumplir las obligaciones legales con el país.