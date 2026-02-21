El gobierno de Estados Unidos habría solicitado a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, la entrega de Nicolás Maduro Guerra para detener la corrupción y el narcotráfico.

La información del diario ABC señala que Estados Unidos busca la colaboración de Delcy Rodríguez al pedir la entrega de otros altos funcionarios en Venezuela, entre ellos, Nicolás Maduro Guerra.

¿Quién es Nicolás Maduro Guerra? Diputado de Venezuela, hijo de Nicolás Maduro (IG: @maduroguerra )

Pese a la petición del gobierno de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez se vería impedida a hacer la entrega de Nicolás Maduro Guerra por la legislación venezolana.

La Constitución Nacional y el Código Penal de Venezuela prohíben la extradición de ciudadanos para ser juzgados en el extranjero, pues deberían enfrentar la justicia de su país.

Dado que el Estado se niega a extraditar nacionales, asume la obligación de juzgar al ciudadano por el delito imputado en el extranjero, siempre y cuando sea considerado un delito en Venezuela.