A un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por fuerzas estadounidenses, su hijo Nicolás Maduro Guerra publicó un mensaje emotivo en redes sociales.

“Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente. Ha sido duro? Si, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. ” Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro

Con fotos familiares, destacó recuerdos con su padre y reafirmó su compromiso con la continuidad de la revolución bolivariana, asegurando que “la patria venezolana sigue fuerte”.

Nicolás Maduro Guerra dedica un mensaje a du padre, Nicolás Maduro a un mes de su detención por Estados Unidos en Venezuela (@nicmaduroguerra / X)

Mientras tanto, Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcotráfico, terrorismo y conspiración en Nueva York, con una audiencia prevista para marzo de 2026.

A través de su cuenta de X, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro publicó un mensaje nostálgico y emotivo a un mes de la detención de su padre en su residencia por fuerzas militares de Estados Unidos.

“Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes. Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino Bolívar y Chávez, que la familia venezolana tenga una vida digna, feliz, plena, y desarrollada en todos los campos y dimensiones. Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia.” Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro

Pues cabe recordar que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses en Caracas, junto a su esposa Cilia Flores.

Ambos fueron acusados de:

Narco-terrorismo

Conspiración para importar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos

Tráfico de armas

Liderar una organización criminal transnacional vinculada a carteles y grupos armados

Ante estos cargos por los que el mandatario venezolano fue acusado, él se declaró no culpable el 5 de enero de 2026 en su primera audiencia en Nueva York, Estados Unidos.

Tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, están detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el cual. es conocido como el “Infierno en la Tierra” por sus condiciones.

Se espera que la próxima audiencia de Maduro sea en el mes marzo de 2026 después de que la Fiscalía de Nueva York pidiera su aplazamiento.

Si son condenados, Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar décadas o incluso cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos.

“Papá, seguimos venciendo en nombre de Dios y estarás entre nosotros más temprano que tarde. Que viva Venezuela! Que viva la patria! Que vivan Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores! NEMG” Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro