Expertos del Hospital Civil de Guadalajara, ciudad sede de partidos del Mundial 2026, puntualizaron el bajo riesgo que existe para que el brote de hantavirius detectado a principios de mayo, se convierta en una epidemia o pandemia global.

Explicaron que el hantavirus se transmite principalmente mediante contacto con secreciones, orina o heces de roedores silvestres presentes en espacios cerrados contaminados.

El doctor Pedro Martínez Ayala y el doctor Shaúl Ariel Navarro Lara, señalaron que únicamente la cepa Andes ha demostrado contagios humanos limitados bajo contactos estrechos prolongados.

Expertos descartan riesgo elevado por brote internacional de hantavirus

Martínez Ayala indicó que, a diferencia del Covid-19, los pacientes con hantavirus suelen desarrollar síntomas notorios rápidamente, facilitando identificación médica y aislamiento oportuno de casos sospechosos detectados.

Por su parte, Navarro Lara explicó que este virus puede afectar pulmones, riñones y corazón, aunque insistió en que actualmente el riesgo epidemiológico internacional continúa considerado bajo por especialistas.

Hantavirus (Arman Onal / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

Los expertos añadieron que no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico contra el hantavirus, por lo que la atención médica depende principalmente de soporte hospitalario oportuno.

Hasta el martes 26 de mayo, autoridades sanitarias internacionales contabilizaban:

12 casos confirmados vinculados directamente con el crucero MV Hondius

3 fallecimientos asociados al brote

Además, entre dos y tres casos probables permanecían bajo investigación epidemiológica, mientras distintos países continúan monitoreando pasajeros, tripulantes y contactos estrechos relacionados con el barco.

España mantiene dos contagios confirmados; Estados Unidos vigila a 41 personas expuestas; Canadá, Reino Unido y Suiza continúan realizando seguimiento epidemiológico preventivo sobre pasajeros relacionados.

La OMS, los CDC y el ECDC sostienen que no existe transmisión comunitaria sostenida del hantavirus y reiteran que el riesgo global continúa considerado bajo actualmente.