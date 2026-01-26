La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta por el brote del Virus Nipah en Bengala Occidental, India, debido a su alta letalidad y ausencia de cura.

El patógeno presenta un periodo de incubación de entre 5 y 14 días y provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareo, desorientación, confusión y problemas respiratorios, que en casos graves pueden derivar en encefalitis, coma y secuelas neurológicas permanentes.

Virus Nipah (flickr.)

Síntomas del Virus Nipah en India

El Virus Nipah, del cual la OMS puso en alerta a India por brotes recientes, tiene un periodo de incubación de entre 5 y 14 días, presentando los siguientes síntomas:

Fiebre

Dolor de cabeza

Mareo

Desorientación

Confusión

Problema respiratorios

Además, en ocasiones el Virus Nipah también puede inducir un estado de coma y encefalitis, si este se llega a complicar, o no se atiende de manera inmediata.

Registros indican que los síntomas duran de 3 a 14 días; sin embargo, más allá de la atención primaria y contención del virus, no hay cura para la enfermedad.

Es el mismo cuerpo el que debe de rechazar el virus; no obstante, debido a los síntomas y complicaciones, el índice de mortalidad es de entre 40% a 75%.

Incluso si el paciente logra sobrevivir, puede haber secuelas a largo plazo, como convulsiones crónicas y cambios en la personalidad.

Virus Nipah en India (@prdthailand / X )

OMS lanza alerta por brote de Virus Nipah en India

De acuerdo con la OMS, el brote de Virus Nipah detectado en India se dio entre trabajadores sanitarios de un hospital privado en Bengala Occidental.

El brote de Virus Nipah en India se concentra específicamente en el hospital Narayana Multispecialty de Barasat, a 24 kilómetros al norte de Calcuta.

La investigación señala que la primera infectada fue una enfermera, la cual habría atendido a un paciente con insuficiencia respiratoria, el cual falleció antes de que se le hiciera una prueba.

Dicha enfermera, que actualmente se encuentra en coma, habrá contagiado a un médico, dos compañeras y un trabajador sanitario.

A raíz de este brote, autoridades de India ordenaron el aislamiento de 20 personas, y pruebas inmediatas a 180 posibles sujetos infectados.