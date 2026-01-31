Luego de darse los reportes de un brote del virus Nipah en India, la OMS salió a aclarar las cosas al respecto de esta emergencia sanitaria en Asia.

En un mensaje reciente, la OMS pidió calma tanto a la población y autoridades mundiales, como a las locales, asegurando que el brote de virus Nipah en India no es de cuidado.

India (Unsplash)

OMS afirma que no hay riesgo de propagación del virus Nipah fuera de India

De acuerdo con un comunicado liberado por la OMS, no hay preocupación por una posible propagación del virus Nipah más allá de las fronteras de India.

La OMS señala que el nivel de propagación y contagio del virus Nipah a nivel local es moderado, mientras que a nivel nacional en India, continental en Asia, y mundial, es bajo.

Es decir, no se espera que el virus se expanda más allá de Bengala Occidental, que es donde se registraron los casos del virus el pasado 25 de enero de 2026.

Hasta el momento, las medidas de contención tomadas por India tras declararse la emergencia sanitaria han resultado efectivas, conteniendo la enfermedad en la región.

Además se reportó que una de las personas contagiadas con el virus ha mostrado una mejora sustancia, lo que indica que no hay un peligro real en este momento.

Virus Nipah en India (@prdthailand / X )

OMS no aplicará medidas de contingencia por el virus Nipah en India

Ante este reporte, la OMS señaló que no se tiene planeado establecer un plan de contingencia por el virus Nipah en India.

La OMS no recomienda que se apliquen restricciones a viajes o comercio con India debido al brote reciente de virus Nipah en el país.

A pesar de esto, algunos países de Asia han decidido establecer sus propios controles sanitarios para evitar cualquier eventualidad en el futuro inmediato.

Además se recomendó a personas que planeen visitar India en los próximos días, lavar y pelar los alimentos, así como evitar consumir dátiles y derivados, que es donde se suele alojar el virus.