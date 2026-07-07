Guy Parmelin, actual presidente de Suiza, se encuentra México como parte de una visita oficial al gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Pero, ¿quién es Guy Parmelin? Te decimos a continuación.

¿Quién es Guy Parmelin? Presidente de Suiza

Originario de Bursins, Suiza, Guy Parmelin es un destacado político, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC), y actual Presidente de la Confederación Suiza para el año 2026.

Guy Parmelin, presidente de Suiza (Guy Parmelin / FB)

¿Qué edad tiene Guy Parmelin?

Guy Parmelin nació el 9 de noviembre de 1959, por lo que actualmente tiene 66 años.

¿Quién es la esposa de Guy Parmelin?

Guy Parmelin está casado con Caroline Merotto desde 1995.

Guy Parmelin, presidente de Suiza, y su esposa, Caroline Merotto (SRE)

¿Cuántos hijos tiene Guy Parmelin?

De acuerdo con la información, Guy Parmelin no tiene hijos.

¿Qué estudió Guy Parmelin?

Guy Parmelin cuenta con estudios agrícolas por la Escuela Agrícola Cantonal Marcelin, en Morges.

Adicional, obtuvo una maestría federal y un diploma superior en agricultura y viticultura.

Guy Parmelin, presidente de Suiza (Guy Parmelin / FB)

¿En qué ha trabajado Guy Parmelin?

Antes de dedicarse por completo a la política de alto nivel, Parmelin trabajó en el sector privado gestionando un negocio familiar.

Fue agricultor y viticultor de profesión, siendo copropietario y operador de un viñedo y una granja junto a su hermano

Fue presidente del consejo comunal de Bursins y miembro del Parlamento Cantonal de Vaud

De 2000 a 2004 presidió la sección de su partido (SVP/UDC) en dicho cantón.

Salto al Parlamento Federal (2003 - 2015): Se desempeñó como miembro del Consejo Nacional de Suiza (Cámara Baja)

Consejo Federal (2016 - Presente): Elegido como uno de los siete ministros que integran el gobierno nacional

Dirigió el Departamento Federal de Defensa, Protección Civil y Deportes (2016–2018)

Desde 2019 lidera el Departamento Federal de Asuntos Económicos, Formación e Investigación (EAER)

Presidencia de la Confederación: Debido al sistema institucional helvético, ha asumido la jefatura de Estado de forma rotatoria, ejerciendo como vicepresidente del país (2020 y 2025) y como Presidente de Suiza en dos periodos completos: durante el año 2021 y nuevamente en el actual año 2026