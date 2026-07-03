La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión este jueves 2 de junio en Palacio Nacional con empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)

A través de redes, Sheinbaum destacó que el encuentro forma parte de los esfuerzos para consolidar el crecimiento económico mediante una mayor coordinación con el sector privado.

Claudia Sheinbaum sostiene diálogo con IMMEX para fortalecer el Plan México

Claudia Sheinbaum informó que se reunió con empresas del sector IMMEX, destacando que, mediante el Plan México, su gobierno busca generar “más inversiones y mejores empleos”.

Sheinbaum se reúne con empresas IMMEX para fortalecer el Plan México (Captura de pantalla)

La estrategia del Plan México busca atraer inversión nacional y extranjera, incrementar la producción en el país y fortalecer sectores estratégicos de la industria, como el IMMEX.

De acuerdo con la información, uno de los objetivos de la reunión entre Claudia Sheinbaum y empresas IMMEX fue compartirles los escenarios previstos tras las negociaciones del T-MEC.

Cabe mencionar que el sector IMMEX representa uno de los principales motores de las exportaciones nacionales al concentrar empresas vinculadas con cadenas de suministro internacionales.

Al término de la reunión en Palacio Nacional, Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, respaldó la decisión de no extender el T-MEC por 16 años y hacer una revisión anual del acuerdo.