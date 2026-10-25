Brasil vive una jornada decisiva con la celebración de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro.

Ante problemas de movilidad provocados por recortes en el transporte público y afectaciones por las lluvias en varias regiones, la autoridad electoral de Brasil autorizó ampliar el horario de votación en todo el país.

Con más de 159 millones de ciudadanos convocados a las urnas, el resultado definirá el rumbo político de la mayor economía de América Latina para los próximos años.

Elecciones Brasil 2026: extienden votación por lluvias y movilidad

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Superior Electoral, autorizó extender dos horas la votación en todo el territorio nacional, fijando el cierre a las 7:00 p. m. (hora local).

Esta decisión se tomó tras las solicitudes formales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro debido a graves problemas de movilidad.

La candidatura de Lula denunció la reducción del transporte público en capitales como São Paulo y Bahía, mientras que el equipo de Bolsonaro solicitó la medida de emergencia para 17 municipios afectados por intensas lluvias en São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

Con la conclusión de la jornada bajo el nuevo horario establecido, las autoridades electorales iniciaron el conteo oficial de votos.

Se prevé que la difusión de los primeros resultados comience hacia las 20:30, hora local de Brasil (17:30 hora del centro de México), definiendo quién ganó y asumirá la jefatura de Estado durante el próximo mandato.